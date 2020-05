Termoscanner in Ospedale

All'ingresso degli Ospedali del nostro territorio sono stati installati dei termoscanner per agevolare il monitoraggio della temperatura corporea di pazienti e visitatori.

La parola d'ordine di questo tempo è: controllo. Ma anche monitoraggio, attenzione e prevenzione. Perchè la sfida al Coronavirus passa anche dalla capacità di prevenire ed evitare il contagio, soprattutto nei luoghi pubblici.

Ecco allora all'ingresso degli Ospedali del nostro territorio sono stati installati dei termoscanner per agevolare il monitoraggio della temperatura corporea di pazienti e visitatori.

Dopo una prima fase sperimentale la procedura di misurazione è entrata a regime e prevede il controllo della temperatura all'ingresso per accedere ai presidi. Con temperatura maggiore di 37.5 non è consentito l'accesso, ma già dai 37 gradi scatta la segnalazione alla persona.

