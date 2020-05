Piano Milano City

Tre concerti speciali saranno trasmessi da Porta Nuova, più precisamente dal Volvo Studio Milano, che dopo essere diventato uno dei luoghi consolidati di Piano City Milano.

Piano City Milano vuole dare un contributo alla ripartenza di Milano e organizza per venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio tre giorni di live streaming di pianoforte e simbolici eventi per le strade della città. Un’iniziativa che si presenta come anteprima di quella che sarà la 9° edizione del Festival di pianoforte più atteso dell’anno, che avrebbe dovuto tenersi nel corso di questi giorni e che è prevista entro l’autunno.

Se Piano City Milano è l’appuntamento annuale che coinvolge tutta la città, con concerti nei parchi, nei musei e nelle case private, PIANO CITY MILANO PRELUDIO 2020 è un evento simbolico che invita i cittadini a continuare a credere nella forza sociale e poetica della loro città per vivere una nuova normalità e un nuovo inizio, restando uniti e continuando a fare rete, confermando Milano città della musica e città internazionale.

«Nei giorni del lockdown - afferma il Sindaco di Milano Giuseppe Sala - la musica ci ha aiutato a sentirci più vicini, ci ha spronato ad avere fiducia. Affacciati alle finestre e ai balconi delle nostre case, abbiamo intonato canzoni, suonato brani o ascoltato i nostri vicini esibirsi. E questo ci ha aiutato a lenire il dolore e sciogliere le preoccupazioni. Per questo sono felice che sia un evento come Piano City Milano Preludio 2020 ad accompagnare il primo weekend di ripartenza completa della città. Abbiamo bisogno della gioia e della libertà che la musica sprigiona e trasmette. Ripartiamo da qui, in attesa di tornare ad apprezzare i concerti di Piano City e tanti altri spettacoli culturali dal vivo».

I concerti, che saranno visibili in streaming sul sito web (www.pianocitymilano.it) e sulla pagina Facebook di Piano City Milano (https://bit.ly/Pianomipreludio_Evento_FB), coinvolgono artisti milanesi e internazionali che, uniti dalla passione per la cultura e dal desiderio di tornare presto ad esibirsi dal vivo, hanno aderito con gioia all’iniziativa.

Tra i primi nomi già confermati vi sono: LUDOVICO EINAUDI, CHILLY GONZALES, RUFUS WAINWRIGHT, ROSEY CHAN, RAMI KHALIFE, DAVIDE CABASSI, IRIS HOND, HANIA RANI E PAOLO JANNACCI.

Da venerdì sera a domenica sera, uno dopo l’altro, i pianisti presenteranno in diretta musiche di ogni genere, dalla classica al jazz, al pop, al rock, in collegamento dalle loro case (che per l’occasione saranno aperte virtualmente al grande pubblico).

La musica di Piano City Milano Preludio 2020 arriverà per la prima volta dopo il lockdown per le strade della città. Nel corso del weekend infatti piano tandem e piano risciò circoleranno per le vie cittadine, dal centro ai quartieri periferici nel completo rispetto delle norme di sicurezza vigenti, e potranno essere ascoltati dalle finestre e dai balconi di casa.

Sono inoltre previsti alcuni concerti, fruibili in streaming, in luoghi simbolo della città come dal Museo del Novecento, Museo Poldi Pezzoli, Casa Museo Boschi Di Stefano, Castello Sforzesco, Bagni Misteriosi e GAM.

Un grazie particolare va ad Hermès, che con la sua Fondation d’Enterprise già dall’edizione 2019 valorizza i talenti degli artisti di Piano City e che oggi, con rinnovata energia, sostiene la musica e il mondo della cultura come motore di ripartenza della società. Il progetto Piano City Milano rientra così in un percorso più̀ ampio di attenzione della maison e della sua Fondazione ai temi di sviluppo sociale, al sostegno della creazione artistica, della formazione e trasmissione di know-how. «Hermès segue i princìpi della corporate social responsibility dal 1837, anno della sua nascita. Il rispetto per le materie prime e per la natura da cui provengono, l’attenzione per il lavoro manuale e per il savoir-faire ci portano istintivamente ad avere una sensibilità speciale per le arti», spiega Francesca di Carrobio, Amministratore Delegato di Hermès Italie.

Tre concerti speciali saranno trasmessi da Porta Nuova, più precisamente dal Volvo Studio Milano, che dopo essere diventato uno dei luoghi consolidati di Piano City Milano, nei prossimi mesi sarà l’avamposto da cui Volvo accompagnerà Milano nel suo rilancio. «Per noi di Volvo era importante che lo stravolgimento delle abitudini quotidiane imposto dalla crisi sanitaria non sbarrasse la strada al pensiero, oltre a bloccare le attività convenzionali, e che invece lo stimolasse in senso creativo - afferma Chiara Angeli, Direttore Sales & Marketing Volvo Car Italia e responsabile dell’attività del Volvo Studio Milano - Abbiamo quindi trovato straordinaria l’idea di proseguire il racconto musicale di Piano City Milano su basi innovative e con i nuovi strumenti imposti dalla situazione. Per ribadire che la Cultura non si può fermare».

L’hashtag dell’anteprima Piano City Milano è #pianomipreludio.

