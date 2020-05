COVID-19: 2 in tutto i positivi e un decesso

Il sindaco di Turbigo Christian Garavaglia e l'aggiornamento sulla situazione attuale. "Sono, ad oggi, solamente due le persone positive. Ma c'è, purtroppo, un decesso in casa di riposo".

Una bella notizia, ma anche, purtroppo, un'altra più triste. Già, perché se a Turbigo, da una parte ci sono tre nuovi casi di guarigione al Coronavirus ("Questo vuol dire che i positivi sono, ad oggi, solamente due - spiega il sindaco Christian Garavaglia"), contemporaneamente, però, ecco un decesso nella casa di riposo cittadina. "Alla famiglia vanno la nostra vicinanza e le nostre condoglianze - continua - Proprio in merito alla RSA, gli ospiti hanno in programma venerdì un tampone di controllo per capire come evolve la situazione; pertanto agli inizi della prossima saprò aggiornarvi su quella che è la situazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro