Una volpe... nella cuccia!

Sebbene la villa non sia situata in zone periferiche, l'animale selvatico si è comunque avventurato nel giardino, probabilmente in cerca di cibo.

Vi è mai capitato di avvicinarvi alla cuccia del cane e di trovarci dentro invece una volpe? È successo qualche giorno fa alla famiglia Cagna di Buscate. Sebbene la villa non sia situata in zone periferiche, l'animale selvatico si è comunque avventurato nel giardino, probabilmente in cerca di cibo, e trovandosi faccia a faccia con i grossi cani di famiglia, non ha potuto fare altro che trovare protezione... in casa loro.

Fino al lieto epilogo: i proprietari hanno chiamato l'Enpa di Milano, i quali operatori sono sopraggiunti qualche ora dopo, catturando l'animale e portandolo al CRAS di Vanzago per accertamenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro