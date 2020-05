Quale estate per i ragazzi?

In attesa delle linee guida e dei protocolli da studiare, l'Oratorio San Giovanni Bosco inizia a ragionare sulle possibilità di coinvolgimento dell'estate

Mentre la 'Fase 2' entra nel vivo, con tutte le precauzioni e attenzioni del caso, anche considerando la presenza di nuove persone positive al Covid-19 in paese, Cuggiono inizia a interrogarsi su quale estate potrebbe essere per i propri ragazzi.

In questo contesto, in attesa delle linee guida e dei protocolli da studiare, l'Oratorio San Giovanni Bosco inizia a ragionare sulle possibilità di coinvolgimento dell'estate, andando in questo momento a ricercare volontari e adulti che possano collaborare con animatori ed educatori nell'offrire una proposta per i più piccoli.

Ecco la richiesta ufficiale pubblicata sui social negli scorsi giorni:

"Quale Oratorio questa estate? Iniziano a circolare bozze e indicazioni per una 'Fase 2' anche per i ragazzi. Noi, come Oratorio, per pensare di ripristinare attività (bar, sport, cinema,...) ci atterremo alle normative e protocolli che usciranno nelle prossime settimane per gli oratori e i centri giovanili.

Per quanto riguarda l’Oratorio estivo la nostra speranza è di provare ad offrire una proposta anche per l’intera durata dell’estate, nella priorità di salute e sicurezza, attraverso attività educative e ludiche di valenza spirituale cristiana.

Con adolescenti, 18/19enni e giovani della nostra comunità stiamo iniziando a capire le disponibilità (in coordinamento educativo con le famiglie) per organizzare le nostre forze a disposizione. Avremo colloqui anche con il Commissario comunale per comprendere la collaborazione comunale.

Di sicuro, si ragionerà su gruppi piccoli e stabili di ragazzi, per cui saranno necessarie molte figure maggiorenni fisse per le varie attività (coordinamento gruppi, igienizzazione strutture, ecc).

CHI FOSSE DISPONIBILE a dare una mano è invitato a segnalarsi a Vittorio (oratorio [at] parrocchiacuggiono [dot] it)

Solo quando avremo chiari i protocolli cui attenerci, capendo se e cosa sarà possibile realizzare, in base anche alle nostre disponibilità... potremo poi formulare una proposta complessiva e riprogrammare le aperture".

