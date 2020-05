Cimitero, ecocentro e biblioteca

Cimitero ed ecocentro di Vanzaghello: tornano i consueti orari di normale svolgimento dell'attività. Dopo il lockdown, insomma, nelle due realtà cittadine si riprende, almeno in gran parte, quella che è la normalità. "L'ingresso sarà sempre contingentato - scrive il sindaco Arconte Gatti - Inoltre, accanto al camposanto ed alla piattaforma ecologica, da martedì 19 maggio riprenderà anche il servizio bibliotecario. Voglio ricordare alla popolazione ed all'utenza che all'interno di queste strutture è obbligatorio indossare mascherine e guanti, mantenere la distanza di almeno un metro e non creare assembramenti".

