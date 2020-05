Una nuova distribuzione di dispositivi di protezione individuale ad Arconate. "Si tratta di 3 mascherine che, gratuitamente, sono state e saranno consegnate ai cittadini".

Altre mascherine per gli arconatesi. Un nuova distribuzione, la quinta e sempre gratuita, come precisa l'assessore Francesco Colombo, che il Comune di Arconate, assieme ai volontari, ha organizzato proprio in queste ore. "Grazie ad una nuova consegna della Protezione Civile, abbiamo consegnato e stiamo consegnando ben 3 dispositivi di protezione individuale ad ogni famiglia, e non una come inizialmente previsto. Questa distribuzione è resa possibile ancora una volta con i nostri volontari".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro