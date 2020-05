Foto di classe... 'fai da te'

Scuole chiuse per Coronavirus e la foto di classe, allora? A Castano si è pensato di usare la tecnologia: ogni alunno si fa uno scatto da solo, per dare vita, poi, ad un collage.

"Forza dai, tutti in posa: tu a destra, tu a sinistra, i più alti dietro". Tre, due, uno e 'click'... ecco che la foto di classe è fatta! Ma non quest'anno, purtroppo (le scuole chiuse per l'emergenza Coronavirus); anzi sì. Già, perché nell'era della tecnologia, beh l'idea di una mamma di una studentessa di terza Media, con la collaborazione del Comitato Genitori dell'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino' di Castano Primo, è stata quella di servirsi, proprio, del virtuale. Volendo darle un titolo, alla fine, potrebbe essere 'fotografia fai da te'. "Sì, esatto - spiegano i promotori - Che cosa, insomma, abbiamo studiato? Molto semplice, si è chiesto ai ragazzi di farsi singolarmente una foto (a mezzo busto), da inviare, poi, ai rappresentanti di classe che, a loro volta, la gireranno ad un grafico per metterle assieme e realizzare un collage, così che, anche se in maniera un po' particolare e diversa dal solito, gli alunni potranno avere il tradizionale e immancabile ricordo dell'anno scolastico". Ma l'iniziativa avrà ancora un ultimo passaggio, ossia l'immagine sarà mandata ad un fotografo per farne delle stampe che verranno, quindi, consegnate alle singole classi. "Dobbiamo decidere con quali modalità e in che momento - concludono - Se sarà possibile, ci piacerebbe darle direttamente a mano, magari in un momento creato 'ad hoc', altrimenti studieremo modi differenti. L'importante, comunque, adesso è che gli studenti avessero la foto di classe, perché ci dispiaceva che, a causa del periodo complesso di emergenza Covid-19, che li ha obbligati a salutarsi definitivamente ormai qualche mese fa, non potessero avere questa opportunità; un appuntamento che da sempre è una vera e propria tradizione".

