Un canto 'speciale' per i nonni

Le bellissima iniziativa dei bambini dell'istituto comprensivo di Castano. Davanti alla casa di riposo 'San Giuseppe' hanno intonato canzoni natalizie per gli anziani ospiti.

Le voci che, inevitabilmente, si mischiavano con le emozioni. Le note che, poi, sono salite forti e chiare, arrivando fino ai cuori. Venti semplici secondi, ma tanto è bastato per donare speranza, amore e vicinanza in un Natale, questo, certo diverso dagli altri a causa dell'emergenza Covid-19. Gli uni affianco agli altri, allora, eccoli là, proprio davanti alla casa di riposo 'San Giuseppe', quella stessa struttura che, solo poche settimane fa, aveva voluto ringraziarli con un bellissimo messaggio e alla quale, oggi, loro (i piccoli alunni dell'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino') hanno regalato un momento speciale ed unico. Un canto magico e straordinario, insomma, si è levato, raggiungendo gli anziani ospiti della Rsa cittadina, per cercare, anche se a distanza (come, purtroppo, i vari protocolli di sicurezza impongono), di coinvolgerli e far sentire a ciascuno che non è solo e mai lo sarà. "Che dire - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - le parole non servono davanti a questo fantastico gesto. Le voci di gioia dei bambini all'ultimo giorno di scuola dedicato ai nostri 'nonni', sono l'esempio più importante che possiamo ricevere in queste festività natalizie".

