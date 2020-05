Soluzione idroalcolica in dono

Soluzione idroalcolica per la Parrocchia e le scuole cittadino; poi anche a disposizione dei commercianti. L'ha ricevuto in dono il Comune di Castano Primo.

Soluzione idroalcolica per la Parrocchia e le scuole cittadino; poi anche a disposizione dei commercianti. L'ha ricevuto in dono il Comune di Castano Primo e, subito, ci si è attivati per farla pervenire, da una parte, appunto, alla realtà parrocchiale, dall'altra agli istituti scolastici e, infine, agli esercizi commerciali. "Ringrazio di cuore per la generosità il Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica 'Giulio Natta' del MIP Politecnico di Milano - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Abbiamo provveduto e stiamo provvedendo a distribuire gratuitamente il prodotto disinfettante alla nostra Parrocchia, in vista della possibilità di tornare a celebrare Messa dal 18 maggio, e lo consegneremo anche a tutte le Scuole di Castano Primo, pubbliche, paritarie e private. A partire da lunedì 18 maggio, su prenotazione, sarà possibile anche per tutti i commercianti castanesi venire a ritirare gratuitamente il disinfettante".

