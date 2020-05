Soldi alla Prociv: è una truffa

"Fate attenzione e non aprite a nessuno". L'appello del Comune di Magnago: in questi giorni, infatti, si sono presentati dei malintenzionati che chiedevano denaro.

"Fate attenzione": l'appello arriva direttamente dal Comune di Magnago e Bienate. Già, occhi bene aperti e, soprattutto, non aprire a nessuno, perché proprio nei giorni scorsi qualche malintenzionato si è presentato nella cittadina del Castanese, chiedendo soldi che, poi, sarebbero stati dati alla Protezione Civile o ad altre associazioni. Ovviamente, non è vero, come ci tengono a precisare gli amministratori comunali che, appunto, anche tramite social hanno inviato un messaggio alla popolazione, raccomandandola di non fare entrare nessuno in casa e, qualora si trovassero di fronte queste persone, contattare subito la Polizia locale al numero 328/1506143.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro