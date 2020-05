COVID-19: 9 i positivi a Magnago

La situazione Coronavirus a Magnago e Bianate. L'aggiornamento del sindaco Carla Picco: "Sono 9 i cittadini colpiti dal virus e 11 quelli in quarantena per contatto stretto".

La situazione Coronavirus a Magnago e Bienate: come sempre è il sindaco Carla Picco ad aggiornare la cittadinanza. "I cittadini colpiti dal COVID-19 sono 9 ed in quarantena per contatto stretto sono 11 - scrive - Quelli, invece, risultati negativi ai tamponi e quindi ufficialmente guariti sono 14. Impossibile, poi, dimenticare i cinque concittadini deceduti. Oggi più che mai è necessario e moralmente obbligatorio, inoltre, tenere alta la guardia, essere prudenti e rispettare il distanziamento sociale e l'uso di mascherine, lavando spesso le mani o sanificandole, e così fare per le superfici e gli ambienti. Continuiamo a seguire le regole, solo in questo modo davvero potremo, come in altre regioni del nostro Paese, arrivare alla riduzione di morti e contagiati e cercare davvero di riprendere una diversa normalità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro