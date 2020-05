Il 'cuore' di San Giorgio

Numeri importanti quelli che arrivano da San Giorgio su Legnano. Numeri della solidarietà che i cittadini ed altre realtà hanno mostrato in un momento di grave emergenza.

Piccole dimensioni ma grande generosità. San Giorgio su Legnano non cessa di aprire il cuore per aiutare i suoi cittadini bisognosi di un prezioso sostegno non soltanto sul piano umano e psicologico, ma anche economico. E che la parte di città in grado di aiutare non si sia risparmiata lo testimonia a dovere una cifra fornita dal sindaco Walter Cecchin: 31.433.566 euro. E' la cospicua donazione fatta al conto corrente di San Giorgio a supporto di chi si trova in situazione di crisi e proveniente da due canali: 24.928,66 da Cap Holding e i restanti dai sangiorgesi. Il nome dei donatori non ha rilevanza, importa invece l'elevata qualità del gesto compiuto. Ed è un concetto che il primo cittadino di piazza Quattro Novembre sottolinea con parole chiare nel commentare sul social l'ultimo atto di generosità in ordine di tempo: "anche oggi un piccolo dono alimentare per altre tre famiglie bisognose - dice - non posso dire da chi perché non vuole, ma ringrazio sempre ogni giorno la generosità di ognuno di voi". Che le cifre ricordate testimoniano, appunto, in modo inoppugnabile. E che costituisce per Cecchin un elemento di indubbio orgoglio nell'essere al governo di un paese tanto aperto alle esigenze del prossimo: "che bello - conclude - vedere anche ogni giorno donazioni di dieci o venti euro tutte insieme, sono un grande aiuto". E intanto, nel cesto del pane della solidarietà predisposto dal comune , ci è finito anche il latte frutto di altrettanto slancio di cuore.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro