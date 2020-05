Busto e i lavori pubblici

Dai lavori per le scuole alle piste ciclabili, dagli orti urbani ai nuovi loculi del cimitero passando per i progetti di riqualificazione degli impianti sportivi.

Dai lavori per le scuole alle piste ciclabili, dagli orti urbani ai nuovi loculi del cimitero passando per i progetti di riqualificazione degli impianti sportivi. La voce lavori pubblici dell'Amministrazione comunale di Busto Garolfo, durante il 2019, si è caratterizzata per parecchi capitoli. Lo si evince dal corposo documento del consuntivo che parla di una cifra messa sul piatto pari a 1.365.451,65 euro. E' stata ad esempio avviata la procedura per i lavori di riqualificazione dell'illuminazione dei plessi scolastici 'Tarra' e 'Don Mentasti'. Per quanto riguarda quest'ultimo, poi, vi è un nuovo ingresso di tutto rilievo ovvero la realizzazione di un campo da gioco polivalente la cui pavimentazione è in manto erboso. Ma soprattutto è arrivato un finanziamento di 624 mila Euro per una riqualificazione complessiva. Gli interventi della giunta non hanno lasciato a margine la riqualificazione del parco di via Pascoli con alcuni interventi effettuati sul terreno di gioco e l'illuminazione del campo da calcio. Manto erboso con annessa la realizzazione di nuovi giochi per bambini sono stati anche gli elementi su cui l'amministrazione ha voluto puntare per il parco della pace. In vista vi è poi una modifica dell'ubicazione dell'attività politica dell'assise consiliare bustese di cui sono state poste le premesse. L'idea della giunta del sindaco Susanna Biondi è di realizzare una nuova sala al primo piano dell'edificio di via Concordia. Non passano sotto silenzio anche la realizzazione di orti urbani in via Deledda per dare modo a coloro che si dilettano di agricoltura di assecondare la loro passione così come la creazione di un bar ristoro nel centro sportivo di via Correggio, la ristrutturazione di tetto e facciate dello stabile di via Magenta, l'aggiudicazione di un bando regionale volto a sostenere la riqualificazione dei templi dello sport bustese, dal velodromo al bocciodromo con un occhio anche all'aspetto illuminotecnico degli impianti d'allenamento. La giunta ha, infine, puntato anche sul potenziamento della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di percorsi ciclabili. In definitiva, interventi già portati a termine si fondono con l'avere gettato alcune basi per uno sviluppo del tessuto bustese a trecentosessanta gradi nell'immediato futuro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro