Aveva dovuto subire una battuta d'arresto a causa dell'emergenza COVID-19. Adesso, però, il percorso che l'Amministrazione comunale di Villa Cortese ha pianificato per giungere a ridisegnare l'illuminazione pubblica del paese si è riavviato di gran carriera. In taluni casi si tratta di sostituire ai punti luce già esistenti le più ecologiche lampade a led, in altri, invece, di posizionare nuovi lampioni. Tra le vie interessate dagli interventi, il cui elenco è assai corposo, figurano Amalfi, Cadamosto, Pacinotti, arteria preziosa di collegamento fino a Dairago, Vespucci e Volontari del Sangue. Il progetto prevede anche il posizionamento di 75 nuovi lampioni. "Grazie ai nuovi impianti (complessivamente 1176) - dichiara il primo cittadino Alessandro Barlocco - verrà garantita nelle ore serali e notturne una maggiore visibilità, nonché una migliore qualità della luce lungo le vie del paese. Il nuovo sistema inoltre permette di ottenere benefici anche sul piano ambientale in quanto, grazie dall'utilizzo di corpi illuminanti di ultima generazione, si potrà ottenere un significativo risparmio energetico (oltre 60%) e, di conseguenza, un contributo alla riduzione di emissioni di CO2". Insomma, un risparmio su tutta la linea che darà benefici sul piano ambientale così come su quello economico. Completa poi il panorama degli interventi in programma il progetto di installare otto portali illuminanti in alcuni tratti ad attraversamento pedonale di particolare sensibilità; i nuovi innesti in tal senso concerneranno le vie Righi, De Gasperi, Pacinotti, Micca e Da Giussano.

