La biblioteca da giugno

Riaprire e farlo nella massima sicurezza possibile: per questo, l'intenzione dell'Amministrazione comunale di Magnago e Bienate è che la biblioteca torni operativa dal prossimo mese.

L'obiettivo è chiaro e preciso: riaprire e farlo nella massima sicurezza possibile. Ed è per questo, allora, che, quasi certamente, la biblioteca di Magnago tornerà, ufficialmente, operativa non prima del prossimo mese di giugno. "Stiamo valutando la situazione - spiega il sindaco Carla Picco - Ma l'idea va proprio in tale direzione. Si tratta di una scelta sia dal punto di vista della tutela e delle salvaguardia degli utenti e del personale, quindi anche per mettere in campo una serie di interventi di pulizia e sistemazione dei locali, oltre alla riorganizzazione degli spazi a disposizione, per consentire il rispetto delle normative e delle misure per quanto concerne l'emergenza Coronavirus". L'intenzione, insomma, è quella di aprire, appunto, con l'inizio del mese che verrà, in principio soltanto per consegna o ritiro dei libri e del materiale, per poi piano piano e quando sarà possibile riprendere la cosiddetta normalità.

