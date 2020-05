Doppio compleanno davvero speciale alla Colleoni di Castano Primo. "Tanti auguri" a Rosa (Rosetta) Vago e Giuseppina Bianchi, che hanno tagliato i traguardi dei 100 e 104 anni.

Non ci sbaglieremmo di certo se dicessimo "Cento... e più di questi giorni". Anzi! Già, perché proprio agli inizi di questo mese di maggio alla Fondazione Opera Pia 'Colleoni' di Castano si sono festeggiati due compleanni davvero speciali. "Tanti auguri", allora, da una parte a Rosa (Rosetta) Vago, dall'altra a Giuseppina Bianchi, entrambe castanesi che hanno tagliato gli invidiabili traguardi, rispettivamente dei 100 anni la prima e dei 104 la seconda. E per un momento tanto particolare quanto eccezionale non sono mancate, alla fine, la torta e i messaggi con i familiari e di congratulazioni, ovviamente, visto il periodo di emergenza Coronavirus, in videochiamata.

