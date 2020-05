I cimiteri riaprono lunedì

Posticipata ancora di qualche giorno, appunto, la riapertura dei camposanti di Magnago e Bienate. Torneranno, allora, operativi, con gli orari normali, dal prossimo 18 maggio.

Aperture posticipate ancora di qualche giorno. I cimiteri di Magnago e Bienate, insomma, sono pronti a riprendere la loro normale attività, ma questo avverrà solo dal prossimo lunedì. "La scelta di tenerli chiusi di più rispetto ad altri Comuni del nostro territorio è stata certamente sofferta, pensando alle persone che, ormai da settimane e settimane, non hanno avuto più modo di andare a fare visita ai propri cari defunti - dice il sindaco Carla Picco - Però è stata una decisione maturata dal fatto di poter garantire una sempre maggiore sicurezza a quanti si recheranno nei nostri camposanti. Dal 18 maggio, quindi, si riaprirà con l'orario normale e, almeno per i primi giorni, sul posto saranno presenti sia la Polizia locale sia i volontari della Protezione Civile per monitorare la situazione e dare eventuali indicazioni ai cittadini. Inoltre, si potrà accedere solo dagli ingressi principali".

