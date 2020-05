Biondi: da sindaca a prof

Il primo cittadino di Busto Garolfo, Susanna Biondi, nonché insegnante, ha scritto un messaggio di saluto a tutti i suoi alunni, nell'attesa di poterli rincontrare.

Nella sua vita professionale convivono due anime: il sindaco e l'insegnante. E ambedue brillano di passione e voglia di impegnarsi. Susanna Biondi, primo cittadino di Busto Garolfo, ha certamente una gran voglia nel cuore di rincontrare quanto prima i suoi studenti sui banchi di scuola. E, in attesa di poterlo fare, sceglie la strada dei social per rivolgere loro un saluto affettuoso. "Uscendo un attimo dal ruolo di sindaca e dando spazio a quello di insegnante - scrive - rivolgo il pensiero ai miei alunni che da un po' di tempo incontro solo a distanza con le audiolezioni. Ecco, la quasi totalità di loro ha sopportato e rispettato la quarantena, il distanziamento sociale che, se è faticoso per gli adulti, per loro lo è mille volte di più. Speriamo di poter ripartire il prima possibile e di restituire anche a loro quegli aspetti del vivere sociale così determinanti a quella età, un grande abbraccio a loro". Parole che suonano come uno sprone a conservare entusiasmo e determinazione quando la scuola ritornerà anch'essa ad assaporare il gusto della normalità. Uno sprone didattico che ha però anche un carezzevole suono materno.

