"60% autisti col virus: una balla"

Qualche giorno fa è uscita la notizia che il 60% degli autisti ATM è risultato positivo al Coronavirus. La smentita del sindaco di Milano, Beppe Sala: "E' una balla".

"Il 60% degli autisti di ATM ha fatto il Coronavirus: una balla". Ci tiene a precisarlo il sindaco di Milano, Beppe Sala, per smentire la notizia circolata nelle scorse ore. Anzi, proprio per rimarcare ancor di più quanto questa non sia vero, aggiungere pure che "E' largamente una balla - afferma - Nei giorni scorsi, come annunciato, abbiamo avviato, appunto, i test sierologici sul personale di superficie di ATM, per definire quanti hanno fatto il COVID-19, in maniera sintomatica o asintomatica; ecco, chiedo un po' di collaborazione alla stampa, visto che nelle scorse ore è uscito come da questi controlli risulti un 60% di autisti che ha fatto il virus. Lo ripeto, è una balla e lascio al professor Galli di confermare i numeri nei prossimi giorni, però mi appello a chi pubblica determinate cose, almeno di sentire noi prima di dare certe notizie".

