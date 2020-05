Bienati in lista per Cuggiono

"Per via del mio lavoro, vedo quotidianamente le difficoltà di tanti cittadini ma non ho gli strumenti adatti per risolverle. Per questo ho deciso di mettermi in gioco”.

Una delle novità delle prossime elezioni amministrative potrebbe essere la presenza di una lista guidata da Francesco Maria Bienati. Giornalista, fondatore e direttore di Corriere Altomilanese, Bienati sta creando un gruppo formato “non da politici di lungo corso, ma da persone con capacità e interessi diversi che abbiano a cuore il bene comune”. “Nel corso degli ultimi anni sembra che la politica sia stata fine a se stessa, con persone, a volte poco capaci, disinteressate ai problemi degli altri- spiega Bienati- Per via del mio lavoro, vedo quotidianamente le difficoltà di tanti cittadini ma non ho gli strumenti adatti per risolverle. Per questo ho deciso di mettermi in gioco”. La lista, in fase di formazione, dovrà confrontarsi con i molti problemi, economici e sociali, che si sono già palesati nell’ultimo mese a livello nazionale e che coinvolgeranno anche i cuggionesi , una volta conclusa l’emergenza sanitaria: “Servirà sinergia in un’unica direzione, anche con gli altri Comuni”, ritiene Bienati. Le nuove istanze dovranno convivere con quelle già presenti in paese. Tra queste, il futuro candidato sindaco cita: Piazza della Vittoria, da riqualificare in modo da renderla attrattiva per la cittadinanza, e Villa Annoni, un potenziale ‘motore economico’ per Cuggiono. “Sarà importante valorizzare l’ospedale e la comunicazione con le associazioni”, conclude Bienati. Il direttore di Corriere Altomilanese non esclude di dialogare con altri gruppi politici- previa condivisione di un programma comune- e, tra i consiglieri eletti nel 2017, esprime stima per Luca Paganini della lista civica Agorà: “È una persona con cui si può parlare”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro