Parchi ancora chiusi

Niente apertura per i parchi giochi di Arluno fino al 17 maggio. Lo ha deciso con propria ordinanza il sindaco Moreno Agolli. Bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Il desiderio alberga in molti cittadini. Per ora, però, lo dovranno tenere in caldo e attendere ancora per realizzarlo. Niente apertura per i parchi giochi di Arluno fino al 17 maggio. Lo ha deciso con propria ordinanza il sindaco Moreno Agolli valutando che non vi siano ancora i requisiti di sufficiente sicurezza per disporne il ritorno alla frequentazione. Il provvedimento nasce, come recita il testo dell'ordinanza, "Vista l'oggettiva impossibilità, per carenza di personale e per le caratteristiche logistiche dei parchi pubblici, di far rispettare le prescrizioni di cui al richiamato Dpcm 26 aprile e in particolare risultando impossibile garantire il rispetto del divieto di assembramento in tutti i parchi e giardini comunali presenti nel territorio di Arluno". I giorni scorsi, anche sui social, in paese si era acceso un ampio dibattito riguardo alla presenza in particolare di alcuni ragazzi noncuranti delle normative stabilite per la prevenzione del COVID-19. La voglia di verde degli arlunesi dovrà, quindi, attendere ancora per alcuni giorni.

