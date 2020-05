Il ricordo di suor Adolfa

A San Giorgio su Legnano ha lasciato un'impronta di impegno e di dolcezza che non si dimenticano. Scomparsa i giorni scorsi alla casa Cottolengo di Cerro Maggiore.

A San Giorgio su Legnano ha lasciato un'impronta di impegno e di dolcezza che non si dimenticano. Scomparsa i giorni scorsi alla casa Cottolengo di Cerro Maggiore, suor Adolfa Romanò ha legato per ben diciassette anni la sua attività alla scuola Materna cittadina dove fu educatrice e insegnante. E la comunità ha inteso ricordarla dalle colonne del bollettino parrocchiale con parole toccanti che ben testimoniano l'affetto con cui si accostò ai piccoli e da essa avuto in ricambio per la sua dedizione: "Generosa, aperta, paziente e buona - si legge nell'omaggio a lei dedicato - avvicinava ogni persona con delicatezza di modi e col sorriso sempre sulle labbra, insegnò a molti la lavorazione del pizzo a tombolo e fu davvero stimata e apprezzata da tutti". La religiosa ha avuto modo di dare il proprio prezioso apporto di umanità e competenza in diversi istituti religiosi, dall'asilo 'Cornelio' di Cinisello Balsamo alla scuola materna di Limbiate, fino alla comunità di Podenzano in provincia di Piacenza e alla piccola casa 'Cottolengo' di Torino da dove cominciò e dove fu poi richiamata. "A lei - conclude la comunità - la preghiera e il ricordo affettuoso di ogni sangiorgese che ha amato e da cui è stata riamata". Un affetto reciproco che la morte non saprà spezzare.

