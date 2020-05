Comune: Whatsapp e Telegram

Diversi comuni se ne sono già notati. Ora anche Dairago mette a disposizione dei suoi cittadini Whatsapp e Telegram, per inviare in modo tempestivo le comunicazioni.

Diversi comuni se ne sono già notati. Ora anche Dairago mette a disposizione dei suoi cittadini due procedure, Whatsapp e Telegram, per inviare in modo tempestivo le comunicazioni che possono essere di pubblico interesse. La prima si chiama appunto 'Dairago whatsapp' e sarà scaricabile da venerdì 8 maggio. "Pensiamo - dice il comune in una nota - che sia un metodo facile, immediato, diretto e discreto per rimanere sempre aggiornati utilizzando due App di messaggistica istantanea tra le più diffuse e conosciute". Le comunicazioni saranno effettuate con modalità broadcast e questo consentirà, spiega ancora l'Amministrazione del sindaco Paola Rolfi, "di mantenere la segretezza dei numeri degli utenti coinvolti e di permettere il contatto solo tra il comune e i destinatari". Per poter scaricare la app occorrerà collegarsi con il proprio smartphone al numero 351-58.11.970 e digitare la scritta "attiva iscrizione". 'Telegram Dairago' sarà invece scaricabile dall'appstore dello smartphone o dall'applicazione web telegram; nel motore di ricerca occorrerà inserire @comdairago o in alternativa 'Comune Dairago' schiacciare 'unisciti'. Il Comune va così a fornire ai propri concittadini un prezioso ausilio tecnologico per sapere in tempo reale tutte le notizie di rilevanza generale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro