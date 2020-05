Vanzaghello: 4 nuovi guariti

L'aggiornamento sulla situazione Coronavirus a Vanzaghello: ci sono quattro nuovi guariti, ma anche quattro altre persone positive (che, però, non sono presenti sul territorio).

Quattro nuove guarigioni a Vanzaghello, ma anche quattro nuovi casi di contagio. L'aggiornamento su quella che è la situazione Coronavirus in paese arriva, come sempre, dal sindaco Arconte Gatti: "Certamente il fatto che alcuni nostri concittadini abbiano superato la malattia è una notizia che rasserena tutti - afferma - Per quanto riguarda, invece, le positività al COVID-19, si tratta di persone non presenti sul nostro territorio e tre delle quali non hanno avuto contatti sociali nel nostro Comune. Sono in costante contatto con le famiglie, che si trovano ad affrontare un periodo di così grande difficoltà. E' necessario non far mancare loro mai la nostra presenza e vicinanza. Da lunedì scorso (4 maggio), poi, è cominciata una nuova fase, un periodo in cui la responsabilità individuale dovrà essere ancora maggiore, anche rispetto ai lunghi e durissimi giorni di chiusura".

