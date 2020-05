Un gruppo di persone innamorate del nostro territorio e in campo per valorizzarlo e tutelarlo. E' nata, così, questa proposta per mettere in 'rete' idee e iniziative.

Ciò che li accomuna è il grande attaccamento e l'amore per il loro territorio, più precisamente l'area dell'Alto Milanese; quella zona alla quale sono affezionati e che, ogni giorno, li vede in campo (ognuno con le sue particolarità e caratteristiche) per cercare di valorizzarla e tutelarla. Ma, adesso, proprio assieme hanno deciso di fare un ulteriore passo, dando vita ad una pagina Facebook 'I Custodi delle Vie d'Acqua', nata, appunto, quale contenitore e vetrina di iniziative e momenti culturali, sociali e turistiche. "Perché questo nome? - spiegano - Molto semplice: il nostro territorio si caratterizza per la massiccia presenza di vie d’acqua, siano esse naturali (come il fiume Ticino) oppure artificiali (quale è, ad esempio, il sistema dei Navigli ed il Canale Villoresi). Le stesse, poi, hanno sempre segnato gli spazi che ruotano attorno a noi, favorendo lo sviluppo dei paesi, delle loro attività produttive e della socialità in generale. Vie, insomma, che hanno rappresentato e rappresentano percorsi di comunicazione molto importanti, una rete capillare che unisce i vari Comuni ed attraversa l'intera zona, collegandola al centro di Milano. Proprio per questo motivo, per questa idea di rete e comunità, abbiamo messo al centro del nostro progetto di valorizzazione territoriale, culturale e turistica, appunto l’acqua". Già l'acqua, vista come simbolo di vita e di unione verso il presente ed il futuro. "Non a caso, la proposta si fonda sul concetto di mettere in rete, tra di noi o anche solo quale semplice vetrina, le iniziative dell'Alto Milanese, andando alla riscoperta di tutti quegli aspetti e quelle testimonianze storiche che si stanno, purtroppo, perdendo e, in parallelo, riscoprendone di nuove. Perché un territorio è vivo e propositivo, non solo guardando al proprio passato, bensì volgendo gli sguardi con coraggio e volontà al domani".

