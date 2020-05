"Racconta la quarantena"

L'iniziativa promossa dalla biblioteca di Magnago e dall'assessorato alla Cultura. Si intitola 'Tutti al chiuso, menti all'aperto': testimonianze nei giorni del Coronavirus.

Si intitola 'Tutti al chiuso, menti all'aperto'... piccole testimonianze nei giorni del Coronavirus. E' l'iniziativa pensata e promossa dalla biblioteca di Magnago e dall'assessorato alla Cultura. Più nello specifico, chi vorrà (piccoli o grandi) potrà essere parte attiva di questa proposta, raccontando, appunto, quello che ha vissuto e sta vivendo nel periodo di quarantena. Avete scritto una poesia o un racconto, avete cucinato un piatto speciale, avete imparato a fare la pizza oppure il pane in casa, avete restaurato un mobile che da tempo aveva bisogno di manutenzione, avete creato con i bambini un disegno o un lavoretto particolare, avete messo in campo delle nuove attività, ecc..., allora questa idea è l'occasione che fa al caso vostro. Inviate una mail con l'elaborato oppure una foto all'indirizzo socioculturale [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it e il materiale, una volta selezionato, verrà inserito sulla pagina Facebook della biblioteca nell'album 'Tutti al chiuso, menti all'aperto'.

