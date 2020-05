Mercati in due fasi

Milano si prepara alla riapertura dei mercati scoperti: da giovedì 7 maggio, i primi 26 sui 94 normalmente attivi in città. Poi, dopo la settimana sperimentale, sarà la volta degli altri.

Si riapre, ma lo si farà in due fase, partendo da giovedì 7 maggio. Tutto pronto, insomma, a Milano per i mercati scoperti che, come detto, torneranno operativi in momenti differenti. Si comincerà, allora, tra poche ore, con i primi 26 su 94 che, normalmente, sono operativi in città (4 al giorno, dal lunedì al venerdì, e 6 il sabato), mentre, dopo la fase sperimentale, verranno attivati anche i restanti. "Ricordiamo - scrive il Comune - che la vendita di prodotti non alimentari sarà inibita almeno fino al 18 maggio. Quando i decreti del Governo e le ordinanze Regionali lo consentiranno potrà iniziare la terza fase con il reinserimento di tutti i generi merceologici. I mercati, infine, saranno delimitati, recintati e con varchi obbligatori di accesso uscita e questi saranno presidiati da personale dedicato che, oltre a regolare l'afflusso, avrà il compito di rilevare la temperatura corporea dei cittadini prima che entrino". Ancora, ciascun operatore commerciale dovrà obbligatoriamente usare mascherina e guanti, con i banchi di vendita che verranno posizionati in forma alternata nella modalità a scacchiera oppure su fila unica, mantenendo una distanza minima di 2,5 metri tra un ambulante e l'altro.

