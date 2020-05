Il cimitero riapre lunedì

Apertura posticipata al camposanto di Vanzaghello. Tornerà operativo, allora, dal prossimo 11 maggio. "In questi giorni, poi, effettueremo un secondo intervento di pulizia".

Apertura posticipata a lunedì 11 maggio. Il cimitero di Vanzaghello, insomma, si prepara a tornare operativo e lo farà, appunto, con l'inizio della prossima settimana. "Una decisione dettata da due motivi principali - spiega il sindaco Arconte Gatti - Innanzitutto vogliamo avere un quadro dettagliato e preciso della ripartenza per la cosiddetta 'Fase 2', in ottica di garantire la maggior sicurezza possibile a quanti si recheranno al camposanto per fare visita ai propri cari defunti; quindi, abbiamo organizzato un secondo intervento di pulizia dell'intera area, che verrà effettuato in queste giornate. Un gesto di vicinanza alla popolazione in periodo complesso e durante il quale i vanzaghellesi non hanno potuto recarsi al cimitero per sistemare le loro tombe. Voglio, infine, ribadire alla cittadinanza il rispetto delle regole e delle misure in atto. La gente ha risposto in maniera importante, continuiamo sulla stessa strada, per uscire al più presto da questa situazione".

