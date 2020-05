Festa della Mamma... con la Croce Azzurra

Un regalo per la Festa della Mamma? Ecco l'idea pensata da Croce Azzurra Buscate e confezionata da Druantia, azienda agricola bio sita in Buscate.

La Festa della Mamma quest'anno sarà un po' diversa da come ce la siamo immaginata: certo, adesso è possibile far visita ai congiunti, ma mantenendo le distanze e soprattutto evitando di spostarsi fuori Regione e gli assembramenti.

Insomma, se per un caldo abbraccio si dovrà aspettare ancora, nulla vieta però di far recapitare alla propria mamma un dolce regalo.

Quale? Quello pensato da Croce Azzurra Buscate e confezionato da Druantia, azienda agricola bio sita in Buscate. Vi è la possibilità di prenotare due box regalo: la singola da 8 euro con un vasetto di confettura extra di Rosa canina e quella Mista con 4 prodotti: 1 confettura extra di Rosa canina, 2 nettari di mirtillo e 1 nettare di frutta scelto dai volontari CAB, per la quale si può far personalizzare anche l'etichetta con un messaggio per la mamma, di modo che potrà riutilizzare la bottiglietta come vaso per i fiori.

“Finora abbiamo già ricevuto una ventina di prenotazioni, ma ce ne aspettiamo almeno il doppio! - ci raccontano entusiasti dalla sede di Croce Azzurra – Quasi tutto il ricavato verrà devoluto alla nostra associazione, e per questo, e per il loro entusiasmo nel collaborare con noi, ringraziamo Druantia!”.

Il regalo verrà recapitato nella giornata di sabato dai volontari CAB ed è esteso non solo a Buscate, ma anche a tutti i paesi limitrofi.

Il regalo è prenotabile, chiamando o mandando un messaggio al numero 347/9277275 entro venerdì 8 maggio: basta comunicare tipo di box, quante se ne desidera e gli indirizzi dove recapitarle e al resto pensa Croce Azzurra. Una bella idea per un regalo fatto con il cuore!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro