Magnago e Bienate: i due camposanti posticipano le riaperture dopo il periodo di 'stop' dovuto all'emergenza Coronavirus. "Una scelta per garantire ulteriore sicurezza ai cittadini".

Cimiteri ancora chiusi. A Magnago e Bienate, insomma, si dovrà attendere qualche giorno in più per poter tornare a fare visita ai propri cari defunti. Il sindaco Carla Picco e la sua 'squadra' di governo hanno, infatti, preso la decisione di posticipare la riapertura dei due camposanti, molto probabilmente, alla prossima settimana. "Una scelta, certamente, sofferta, ma che abbiamo ritenuto la più giusta in un momento difficile come quello che tutti noi stiamo affrontando - commenta lo stesso primo cittadino - L'emergenza Coronavirus non è finita, così si è pensato di attendere ancora un po' di tempo per vedere l'evolversi della situazione anche in ottica delle prime aperture del 4 maggio. Lo so bene che non è semplice non potere recarsi, dopo settimane e settimane di chiusura, al cimitero per dare un saluto ai nostri defunti, ma chiedo ai magnaghesi ed ai bienatesi un po' di pazienza in più. Come amministratori, il compito principale è quello di garantire nel miglior modo possibile la sicurezza e la tutela di quanti si recheranno ai camposanti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro