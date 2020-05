Magnago: di nuovo il mercato

Ha riaperto, stamattina, il tradizionale appuntamento settimanale. Ingresso e uscita separati, misurazione della temperatura corporea, mascherine, guanti e distanziamento.

Ingresso e uscita separati, misurazione della temperatura corporea, mascherine e guanti: dopo lo 'stop' per il lockdown ha riaperto, ufficialmente, da quest'oggi (martedì 5 maggio) il mercato settimanale di Magnago. Fin dalle prime ore di oggi, allora, sul posto i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e la Polizia locale, appunto, per monitorare la situazione e svolgere tutte le attività necessarie e specifiche durante il servizio. "L'iniziativa è andata bene - commentano il sindaco Carla Picco ed Enrico Casati, appunto della Prociv magnaghese e bienatese - Da parte della popolazione c'è stato senso di responsabilità nel seguire e rispettare le misure di sicurezza e tutela della propria salute e di quella degli altri". Come detto, quindi, dispositivi di protezione individuale, misurazione della febbre prima di entrare nell'area e distanziamento, tra le principali regole. "Per ciò che riguarda, invece, i banchi - concludono - sono stati, secondo quanto previsto dall'ordinanza di Regione Lombardia, unicamente di prodotti alimentari".

