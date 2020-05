La 'solidarietà alimentare'

Buoni spesa e pacchi per le famiglie più bisognose di Magnago e Bienate: sono ad oggi oltre 80 gli interventi realizzati. Un impegno costante per far fronte all'emergenza.

Più di 80 interventi, al 30 aprile, a favore delle famiglie di Magnago e Bienate; ma i numeri sono destinati, certamente, a salire, grazie all'importante impegno ed all'attenzione che, fin dal primo giorno di Coronavirus, i volontari comunali del gruppo di emergenza COVID-19 e la Protezione Civile hanno messo in campo. "Sono queste, appunto, ad oggi le cifre dei buoni spesa e dei pacchi alimentari distribuiti ai nuclei familiari bisognosi - spiega il sindaco Carla Picco - La spesa per i buoni già erogati ammonta ad 19.142 euro. Da sottolineare, quindi, che i pacchi alimentari sono diventati realtà per la generosità dei concittadini mostrata sia in occasione della colletta alimentare che nelle raccolte periodiche da parte dell’Associazione 'Pane di San Martino' che fattivamente collabora in questo delicato momento". Diverse, poi, sono le domande che quotidianamente sono presentate on line al Comune e che tempestivamente vengono avviate alle verifiche e alle successive erogazioni, ove riscontrati i requisiti necessari. "Nelle prossime settimane – conclude il sindaco – andremo a definire altre forme di aiuto concreto, oltre a quello per l’emergenza alimentare, a favore della tante famiglie duramente colpite, anche economicamente. Continuiamo a rispettare le regole, cerchiamo di fare ognuno la nostra parte: cercheremo ogni risorsa, utilizzeremo ogni strumento, non risparmieremo nessuna forza per aiutare quanti sono in difficoltà; proveremo per quanto nelle nostre possibilità di non lasciare indietro nessuno".

