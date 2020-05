Le aperture a Turbigo

Cimitero, ecocentro e alzaia del Naviglio: il camposanto riaperto dal 6 maggio, la piattaforma ecologica con orari normali dal 7 e alzaia percorribile nel tratto comunale.

Cimitero, ecocentro e alzaia del Naviglio... le aperture. Più precisamente, come specificato su un avviso del Comune, il camposanto di Turbigo sarà aperto di nuovo da mercoledì 6 maggio (da sottolineare che è consentito far visita ai defunti anche in cimiteri al di fuori del territorio comunale; resta vietato lo spostamento fuori dalla Regione); quindi, la piattaforma ecologica, attiva nuovamente nei soliti orari da giovedì 7 (si potrà andare da soli e gli ingressi verranno contingentati) e, infine, l'alzaia del Naviglio, con il tratto di competenza comunale, ossia tra le vie S. Uberto e Milano, che sarà percorribile (mentre la restante parte, in carico al Consorzio ETVilloresi, resterà chiusa).

