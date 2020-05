Distrutte una roulotte e un'auto

Forse a causa di un mozzicone di sigaretta gettato accidentalmente da qualcuno di passaggio, il campo di pioppi di Arluno ha preso fuoco. Distrutte un'auto e una roulotte.

Una lunga colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza si è levata nel cielo nel pomeriggio di oggi. Si trattava di un incendio scoppiato ad Arluno che ha costretto numerosi mezzi dei vigili del fuoco ad intervenire. Tutto è partito da un pioppeto in via don Luigi Sturzo ad Arluno. Forse a causa di un mozzicone di sigaretta gettato accidentalmente da qualcuno di passaggio, il campo di pioppi ha preso fuoco. Il rogo è diventato inarrestabile e ha raggiunto la cancellata di un deposito di mobili di proprietà di un uomo. Il fuoco ha attaccato la legna accatastata in quel punto e ha avvolto l’auto del proprietario del deposito e una roulotte. I pompieri sono arrivati subito sul posto e hanno avviato le manovre di spegnimento. Hanno lavorato duramente riuscendo ad impedire alle fiamme di propagarsi ulteriormente causando altri danni. A lavoro ultimato il risultato è che i due veicoli, roulotte e auto, sono andati completamente distrutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro