Riapre l'area cani

Un altro servizio si appresta a ritornare a disposizione dei cittadini di Busto Garolfo. L'amministrazione comunale del sindaco Susanna Biondi ha deciso infatti di rispalancare per mercoledì 6 maggio l'ingresso dell'area cani di via Ungaretti. Nella consapevolezza che le esigenze degli animali, in questo periodo delicatissimo in cui il Covid-19 morde ancora, sono sacrosante e meritevoli di tutela. E per coloro che desiderano portare Fido a fare una corsetta sarà un vero toccasana, specialmente per coloro i cui quattrozampe vivono in un'abitazione priva di giardino. "Gli accessi - precisa il primo cittadino - sono consentiti solo se si è muniti di mascherina e guanti". Ai proprietari di cani è ribadito l'obbligo di adottare anche la doverosa misura di distanziamento sociale di almeno un metro.

