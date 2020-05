L'insolita capitale

Un reportage dalle vie, dalle piazze e dai luoghi simbolo e caratteristici di Roma al tempo del 'lockdwon'. Una città praticamente o quasi deserta, prima della ripartenza.

"Roma Caput Mundi". Ma mai, come in questi ultimi mesi, quel mondo, appunto, che ogni giorno eravamo abituati a vedere nelle vie, nelle piazze e nei luoghi simbolo e caratteristici della città ha dovuto rimanere fuori. Tutto o quasi fermo, immobile, in silenzio... là in una capitale che, come il resto dell'Italia intera, si è trovata a doversi confrontare con la lunga e complessa battaglia contro il Coronavirus. Le immagini, immortalate dal nostro collaboratore e fotografo Franco Gualdoni, alla fine, raccontano di un territorio surreale, strano, diverso; scatti che si mischiano con le emozioni e che catturano gli occhi, proprio laddove la storia, la cultura, l'arte e il via vai l'hanno sempre fatta da padrone e che, nei giorni scorsi, invece, sembravano un lontano ricordo. (Foto di Franco Gualdoni)

