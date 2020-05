"Partita la 'Fase 2', ma l'emergenza non è finita. La Lombardia è stata la prima ad essere colpita, abbiamo il dovere di essere i primi a indicare la strada per uscirne".

"Partita la 'Fase 2', ma l'emergenza non è finita. La Lombardia è stata la prima ad essere colpita, abbiamo il dovere di essere i primi a indicare la strada per uscirne". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Attenzione, rispetto delle regole, coraggio. Non dimentichiamo mai - prosegue Fontana - mascherine, guanti, igienizzante per le mani e distanza. Ci rialzeremo piu' forti di prima". "Noi - conclude il governatore - oggi siamo in Consiglio regionale per l'approvazione dello stanziamento dei 3 miliardi per la ripartenza. Fondi veri per i 1500 comuni della Lombardia".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro