Mascherine e guanti sui mezzi

L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: mascherine e guanti obbligatori sui mezzi pubblici. Sarà cura dei passeggeri procurarseli.

Mascherine e guanti obbligatori sui mezzi pubblici. Sarà cura degli stessi passeggeri, inoltre, procurarseli e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi, fino al momento in cui si allontana. Lo prevede l'ordinanza sul trasporto pubblico locale nella 'Fase 2' firmata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, valida dal 4 maggio.

