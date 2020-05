Da lunedì 4 fino a domenica 10 maggio: accesso per cognome, consentito ad un solo componente per nucleo familiare e non alle aziende. Si potranno conferire tutti i materiali.

Apertura parziale dell'ecocentro di Arconate. Si ricomincerà, allora, da lunedì 4 maggio (fino a domenica 10) e, più nello specifico, l'area sarà a disposizione (per il conferimento di tutti i materiali) solo lunedì, mercoledì e venerdì. Gli orari, quindi, saranno lunedì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 13.30 alle 17.30 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; l'accesso, inoltre, sarà consentito in base all'iniziale del cognome, ossia lunedì A-G, mercoledì H-P e venerdì Q-Z. I volontari del Comune sono autorizzati a verificare gli ingressi, le carte d'identità e che i cittadini abbiano materiali consentiti per il conferimento. Da ricordare, infine, che solo i privati potranno entrare, mentre non ciò non avverrà per le aziende, oltre al fatto che vi si potrà recare soltanto un componente per nucleo familiare.

