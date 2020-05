Mascherine per i più piccoli

Proprio in queste ore, l'Amministrazione comunale di Vanzaghello sta distribuendo i dispositivi di protezione individuale anche ai bimbi del paese, nati dal 2009 al 2014.

"Bimbi, mi raccomando le mascherine...". Perché la 'Fase 2' non è solo una 'questione' da grandi. Certo che no! E, allora, ecco che l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha deciso di scendere di nuovo in campo, in prima linea, appunto per consegnare a tutti i piccoli del paese i cosiddetti dispositivi di protezione individuale. "Come previsto dall'ultimo DPCM, infatti, c'è l'obbligo di indossare tale presidio a partire dai 6 anni - spiega il sindaco Arconte Gatti - Da qui, pertanto, la scelta di venire incontro alle famiglie, mettendole direttamente noi a disposizione". In totale sono ben 330 le mascherine che, proprio in queste ore, l'attuale 'squadra' di governo vanzaghellese sta distribuendo ai bambini nati dal 2009 al 2014. "Lavabili e a tre strati - continua il primo cittadino - sono state realizzate dalla 'Pelletteria Zara' di Zara Antonio (alla quale voglio fare un enorme ringraziamento per la disponibilità ed il fondamentale lavoro; un grazie ai singoli dipendenti, perché senza di loro questo progetto non sarebbe stato possibile); Poter dare alle famiglie simili strumenti è un significativo traguardo, dal momento che, fin da quando è cominciata l'emergenza, il nostro principale obiettivo è stata la salvaguardia e la tutela della popolazione". L'ennesimo tassello, insomma, di vicinanza e sostegno alla comunità di Vanzaghello in un periodo tanto difficile come quello che si sta vivendo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro