Casorezzo riapre il mercato

"L'accesso - spiega - sarà consentito dalle 8 alle 13 e i banchi vendita saranno posizionati in piazza Primo maggio all'interno del parco pubblico zona pagoda".

Accoglierà soltanto generi alimentari ma sarà comunque attivo. Il mercato comunale di Casorezzo riprenderà fiato sabato 2 maggio. Lo annuncia attraverso una nota lo stesso primo cittadino Pierluca Oldani. "L'accesso - spiega - sarà consentito dalle 8 alle 13 e i banchi vendita saranno posizionati in piazza Primo maggio all'interno del parco pubblico zona pagoda. L'ingresso della clientela avverrà dal cancello scorrevole di piazza Primo maggio nella zona della pista di pattinaggio e l'uscita dal cancelletto di piazza Primo maggio zona pista da ballo". Insomma, ingresso e uscita disciplinati in ottemperanza alle disposizioni attuali ma per i casorezzesi la soddisfazione di poter usufruire di nuovo di un servizio prezioso che costituisce anche cemento per il rafforzamento della dimensione di convivialità. A ciascun cittadino sarà controllata la temperatura corporea ferme restando le avvertenze per ognuno di dotarsi di mascherina e di disinfettarsi le mani. E sarà vietato, pena il comminamento di una sanzione, soffermarsi nell'area di vendita oltre il tempo necessario per effettuare gli acquisti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro