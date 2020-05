COVID-19: 8 positivi a Turbigo

L'aggiornamento del sindaco Christian Garavaglia. "In totale, ad oggi, sono 8 i nostri concittadini positivi al Coronavirus. Le condoglianze per una ospite della RSA".

"Permettetemi di iniziare con le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di una turbighese ospite della casa di riposo, a cui ero amichevolmente affezionato". Inizia così l'aggiornamento del sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, sulla situazione Coronavirus in paese. "Aggiungo, quindi, che c'è un ulteriore caso segnalato con tampone positivo tra i nostri concittadini; non si tratta, però, in realtà di un caso 'nuovo', ma di una persona che già aveva avuto sintomi ed era in isolamento da tanto tempo, a cui è stato fatto il tampone in questi giorni per capire l’effettiva possibilità di rientrare al lavoro (essendo un lavoro di stretto contatto con altre persone): quindi in sostanza è un tampone di controllo. Comunque sia, occorre oggi considerare anche questo caso tra i positivi, che, pertanto, sono ora 8. Invito tutti a continuare a rispettare le regole, a evitare di uscire, a usare mascherine".

