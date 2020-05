COVID-19 Robecchetto: due casi in più

Due casi in più di positività al Coronavirus a Robecchetto. "Entrambe le persone sono ricoverate da tempo all'interno di RSA e non sono, quindi, entrate in contatto con i familiari.

Due casi in più di positività al Coronavirus a Robecchetto con Induno. "Entrambe le persone sono ricoverate da tempo all'interno di RSA e non sono, quindi, entrate in contatto con i loro familiari ormai dal mese di febbraio - scrive il sindaco Giorgio Braga - Una considerazione che mi viene spontanea in considerazione di alcuni commenti letti su vari post, per la verità non solo di nostri concittadini, l'ultimo DPCM non da il "via libera" anzi tutt'altro. Per cui anche dalla prossima settimana cerchiamo di essere prudenti e continuiamo a rispettare le regole".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro