Nuova seda per la Caritas

La Caritas di Inveruno sta traslocando. La nuova sede sarà in Via Grandi al civico 7, accanto alla precedente.

La Caritas di Inveruno sta traslocando. La nuova sede sarà in Via Grandi al civico 7, accanto alla precedente. Ma fino a fine settembre, alcune delle attività saranno ancora allocate nella vecchia sede, al civico 5. Nella nuova sede si terranno le seguenti attività: il Filo della Solidarietà (attivo ogni lunedì), il Centro di Ascolto (aperto ogni sabato) e la distribuzione degli alimenti (il prossimo turno sarà il 25 e 26 settembre). Presso il Palazzo delle Associazioni (L.go Pertini, 2) è ripartito lo Sportello Lavoro, aperto ogni lunedì. Mentre nella vecchia sede sono ripartiti alcuni servizi in attesa di trasferimento, come lo Sportello Fondo Diamo Lavoro (aperto ogni martedì) e la raccolta alimenti (ogni mercoledì dalle 9 alle 12). Appuntamento nella vecchia sede per il 28-29 settembre per il Mercatino di Beneficenza.

