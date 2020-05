L'abbraccio di Facebook

"Anche se siamo distanti, uniti ce la faremo - dichiarano - Abbiamo aggiunto una nuova reazione per consentirti di trasmettere ancora più affetto in questo periodo".

In un mondo che corre veloce, fatto di relazioni spesso virtuali, soprattutto ora, in questo momento in cui siamo invitati a mantenere una 'distanza sociale' fisica, ecco che la tecnologia si adatta al suo tempo. La piattaforma più diffusa al mondo di socialità, Facebook, con i suoi miliardi di utenti, da oggi scopre così una nuova modalità di 'reaction' per commentare i post: l'abbraccio.

"Anche se siamo distanti, uniti ce la faremo - dichiarano - Abbiamo aggiunto una nuova reazione per consentirti di trasmettere ancora più affetto in questo periodo in cui molti di noi sono distanti. Speriamo che possa aiutare te, i tuoi familiari e i tuoi amici a sentirvi più vicini".

