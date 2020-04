COVID-19: la situazione a Buscate

Il sindaco Fabio Merlotti fa un aggiornamento su quella che è la situazione Coronavirus in paese. Ecco, allora, i dati, tra positivi, guariti e chi è in fase di guarigione.

Tre guariti a Buscate, 2 in attesa del primo tampone e 2, invece, del secondo. Quindi, altri 2 sono in istituti fuori paese "Essendo stati dimessi dall'ospedale, con i sintomi che, nel frattempo, si sono attenuati", più 3 che sono domiciliati fuori. "Il numero complessivo di 12, dunque - commenta il sindaco Fabio Merlotti - diventa fondamentalmente 2, perché il resto, come detto, o è guarito o è in via di guarigione oppure non si trova a Buscate. Questo risultato certamente positivo, però, non ci deve fare abbassare la guardia, continuando a rispettare le direttive e le regole".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro