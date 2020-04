Parchi sì, ma no giochi o sport

Milano, così come anche altri Comuni, da lunedì 4 maggio riaprirà i parchi e le aree verdi. Non si potranno, però, usare i giochi, fare attività ludico-ricreative o pic nic.

Parchi di nuovo aperti a Milano. Così come per altri Comuni, infatti, anche il capoluogo lombardo ha deciso di far tornare fruibili le sue cosiddette aree verdi. Ma cosa si può fare e cosa, invece, no? Più nello specifico, allora, dal 4 maggio, sarà consentito camminare (ad un metro di distanza), correre (a 2 metri) e sedersi sulle panchine (mantenendo il distanziamento di 1 metro); mentre sarà vietato creare assembramenti, utilizzare gli spazi giochi, così come gli attrezzi sportivi, oltre a non poter svolgere attività ludico-ricreativa e fare feste o pic nic.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro