Mercato di responsabilità

Riaperto il mercato del mercoledì, il sindaco: "Un buon risultato, merito del senso di responsabilità dei cittadini e dei commercianti e del lavoro di Protezione Civile e Vigili".

Il primo pensiero va i cittadini, che vuole ringraziare per il grande senso di responsabilità dimostrato. Poi, ovvio, un grazie particolare ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile ed alla Polizia locale. Perché, dopo il periodo di 'stop' dovuto all'emergenza Coronavirus, mercoledì mattina ha, ufficialmente, riaperto il mercato di Turbigo e lo ha fatto con ottimi e importanti risultati. "Sono soddisfatto - commenta il sindaco Christian Garavaglia - La buona riuscita è il frutto di un lavoro di squadra che nei giorni scorsi ha visto più parti in campo per l'organizzazione e la programmazione. Prioritaria era, infatti, la sicurezza degli ambulanti e dei clienti, mettendo in campo tutte le misure necessarie e fondamentali in tale senso (un unico ingresso e l'uscita separata, misurazione della temperatura corporea a chi accedeva alla piazza Madonna della Luna, distanziamento e dispositivi di protezione individuale). Da questo punto di vista, quindi, l'obiettivo è stato raggiunto, merito, appunto, del significativo servizio che Prociv e Vigili hanno portato avanti, monitorando costantemente la zona e verificando che ogni singolo tassello fosse al posto giusto. Ma, lo ripeto, merito anche di coloro che si sono recati al mercato e che hanno mostrato responsabilità e attenzione nel rispettare le varie regole; così come i commercianti presenti".

