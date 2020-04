COVID: la situazione a Magnago

Coronavirus: l'aggiornamento del sindaco Carla Picco su quella che è, appunto, la situazione a Magnago e Bienate. "Non dobbiamo abbassare la guardia. Rispettiamo le regole".

Sono 14 i cittadini risultati positivi al Coronavirus a Magnago e Bienate e 35 quelli in quarantena per contatto stretto. L'aggiornamento arriva, come sempre, dal sindaco Carla Picco: "Si registrano, poi, anche 6 persone guarite e, purtroppo, 5 che non ci sono più - scrive - Come vedete la situazione è ancora di estrema attenzione e non possiamo certo allentare le misure di sicurezza e prevenzione. Rinnovo a tutti, ora più che mai, l'appello per il rispetto rigoroso e scrupoloso delle regole perché ancora siamo lontani dall’obietivo. Abbiate cura di voi e dei vostri cari riducendo al minimo uscite non necessarie, usando ogni forma di attenzione per evitare il contagio, utilizzando mascherine, rispettando il distanziamento sociale, lavando spesso le mani e disinfettando superfici e ambienti: solo continuando a rispettare le regole potremo davvero dire... andrà tutto bene".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro